  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar: 'Enquanto eu estiver em campo, o PSG está garantido no mínimo na semifinal'
Neymar: 'Enquanto eu estiver em campo, o PSG está garantido no mínimo na semifinal'

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:45

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain classificou-se para as semifinais da Champions League. Apesar da derrota para o Bayern de Munique por 1 a 0, Neymar foi eleito o melhor jogador da partida, e falou à imprensa após o confronto.
Veja o mata-mata da Champions- O mais importante é que estou muito feliz por termos nos classificado. O PSG é uma grande equipe. Enquanto eu estiver em campo, o Paris Saint-Germain está garantido, pelo menos, de estar nas semifinais - disse Neymar.
Neymar também disse que a equipe do PSG pretende fazer uma boa semifinal e se classificar até a final.
- Eliminamos o campeão europeu. Os objetivos foram cumpridos, agora estamos nas semifinais e ainda temos que trabalhar mais, melhorar e esperamos fazer uma boa semifinal - falou o jogador brasileiro eleito o melhor em campo na partida desta terça-feira.
O PSG enfrenta, às 8h (de Brasília) deste domingo, o Saint-Étienne. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Wolfsburg às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As duas partidas serão transmitidas no site do LANCE!.

