Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar em campo pelo PSG, Dortmund na Bundesliga...saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira
LanceNet

22 jan 2021 às 03:00

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Nesta sexta-feira (22), a bola rola na Alemanha, França e Itália. Às 16h30, o Borussia Dortmund tenta se reabilitar na Bundesliga contra o 7º colocado, Borussia Monchengladbach. Ainda, o PSG defende a liderança do Campeonato Francês contra o Montpellier, e no Italiano, o Benevento recebe o Torino.
No Brasil, a Série B movimenta o dia. Primeiro, o Juventude recebe o Figueirense, que luta para não cair. Mais tarde, CSA, que briga pelo acesso, joga contra o Brasil de Pelotas. Por fim, o Cuiabá enfrenta o Sampaio Corrêa
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
16h - Juventude x FigueirenseCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
16h30 - Borussia Monchengladbach x Borussia DortmundCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
16h45h - Benevento x TorinoCampeonato ItalianoOnde assistir: Estádio TNT
17h - Paris Saint-Germain x MontpellierCampeonato FrancêsOnde assistir: One Football App
19h15 - CSA x Brasil de PelotasCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
21h30 -Cuiabá x Sampaio CorrêaCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados