Neymar em campo pelo PSG, Dortmund na Bundesliga...saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Nesta sexta-feira (22), a bola rola na Alemanha, França e Itália. Às 16h30, o Borussia Dortmund tenta se reabilitar na Bundesliga contra o 7º colocado, Borussia Monchengladbach. Ainda, o PSG defende a liderança do Campeonato Francês contra o Montpellier, e no Italiano, o Benevento recebe o Torino.
No Brasil, a Série B movimenta o dia. Primeiro, o Juventude recebe o Figueirense, que luta para não cair. Mais tarde, CSA, que briga pelo acesso, joga contra o Brasil de Pelotas. Por fim, o Cuiabá enfrenta o Sampaio Corrêa
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
16h - Juventude x FigueirenseCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
16h30 - Borussia Monchengladbach x Borussia DortmundCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
16h45h - Benevento x TorinoCampeonato ItalianoOnde assistir: Estádio TNT
17h - Paris Saint-Germain x MontpellierCampeonato FrancêsOnde assistir: One Football App
19h15 - CSA x Brasil de PelotasCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
21h30 -Cuiabá x Sampaio CorrêaCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere