Neymar elege seu 'PSG dos sonhos' com seis brasileiros no time

Crédito: DENIS CHARLET / AFP

Em homenagem aos 50 anos de história do Paris Saint-Germain, completados no último mês de agosto, o clube promoveu uma ação para que jogadores escolhessem o "time dos sonhos" parisiense. E o brasileiro Neymar colocou alguns compatriotas em sua equipe.

+ Veja a tabela da Ligue 1Os atletas escolhidos para a lista do camisa 10 foram Buffon, Daniel Alves, Alex, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Nenê, David Beckham, Ronaldinho, Ibrahimovic e Weah. Segundo o PSG, a gravação do material foi feita em junho de 2020. Por isso, Thiago Silva, que à época ainda estava no clube, ficou de fora.

- O Daniel Alves é um dos melhores laterais brasileiros que já existiu. Para mim, foi uma grande honra compartilhar tantos momentos com ele. O Ronaldinho é um mágico do futebol - disse Neymar.

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