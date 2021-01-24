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futebol

Neymar elege seu 'PSG dos sonhos' com seis brasileiros no time

Brasileiro participa de ação do clube francês e coloca nomes como Daniel Alves, Ronaldinho Gaúcho e Nenê em sua lista. Buffon é o goleiro da 'constelação parisiense'...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 18:24

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 18:24

Crédito: DENIS CHARLET / AFP
Em homenagem aos 50 anos de história do Paris Saint-Germain, completados no último mês de agosto, o clube promoveu uma ação para que jogadores escolhessem o "time dos sonhos" parisiense. E o brasileiro Neymar colocou alguns compatriotas em sua equipe.
+ Veja a tabela da Ligue 1Os atletas escolhidos para a lista do camisa 10 foram Buffon, Daniel Alves, Alex, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Nenê, David Beckham, Ronaldinho, Ibrahimovic e Weah. Segundo o PSG, a gravação do material foi feita em junho de 2020. Por isso, Thiago Silva, que à época ainda estava no clube, ficou de fora.
- O Daniel Alves é um dos melhores laterais brasileiros que já existiu. Para mim, foi uma grande honra compartilhar tantos momentos com ele. O Ronaldinho é um mágico do futebol - disse Neymar.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
Na última sexta-feira, o brasileiro fez grande partida contra o Montpellier, na vitória por 4 a 0, marcando um dos gols da partida. Na ocasião, o camisa 10 completou o centésimo jogo pelo clube. Neymar, no entanto, levou cartão amarelo e está suspenso para a partida com o Lorient, no próximo domingo.

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