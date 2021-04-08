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futebol

Neymar e Vini Jr. aparecem na seleção da semana da Champions

Atacantes foram destaques com gols, no caso do atleta do Real Madrid, e assistências, e tiveram notas altas em fantasy game. Marquinhos foi o terceiro brasileiro a figurar na lista...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:13

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 15:13
Crédito: AFP; AFP
Destaques nas vitórias de Real Madrid e PSG, os brasileiros Vini Jr. e Neymar, respectivamente, apareceram na seleção da semana da Champions League. Enquanto o ex-Flamengo marcou dois gols na vitória sobre o Liverpool, o camisa 10 da Seleção Brasileira deu duas assistências contra o Bayern.
+ Veja a tabela da Champions LeagueOs jogadores foram escolhidos com base na pontuação do fantasy game oficial do torneio e o jogador do Real Madrid foi o segundo melhor jogador da semana, com 12 pontos. Ben Chilwell, do Chelsea, foi o craque com 13 pontos. Outro brasileiro aparece na seleção: o zagueiro Marquinhos, do PSG.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa

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