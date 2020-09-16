Neymar é punido por dois jogos após soco em zagueiro do Olympique de Marselha

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão após confusão generalizada na derrota do clube francês no domingo, para o Olympique de Marselha. Na ocasião, o brasileiro deu um soco no zagueiro Álvaro González, a quem acusa de racismo.Em reunião realizada nesta quarta-feira, a comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) optou por uma pena mais branda, já que o camisa 10 podia pegar até sete jogos de gancho. Além das duas partidas, Neymar foi punido com um terceiro jogo com sursis, ou seja, caso se envolva em qualquer indisciplina nos próximos dez jogos o brasileiro ficará de fora.