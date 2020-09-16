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futebol

Neymar é punido por dois jogos após soco em zagueiro do Olympique de Marselha

Brasileiro foi expulso no clássico de domingo, mas acusa jogador do time do sul da França de injúria racial. LFP abriu investigação para averiguar o caso...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 17:53
Crédito: Franck Fife/AFP
O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão após confusão generalizada na derrota do clube francês no domingo, para o Olympique de Marselha. Na ocasião, o brasileiro deu um soco no zagueiro Álvaro González, a quem acusa de racismo.Em reunião realizada nesta quarta-feira, a comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) optou por uma pena mais branda, já que o camisa 10 podia pegar até sete jogos de gancho. Além das duas partidas, Neymar foi punido com um terceiro jogo com sursis, ou seja, caso se envolva em qualquer indisciplina nos próximos dez jogos o brasileiro ficará de fora.
A LFP também abriu investigação contra o Álvaro González, pivô do tumulto no Parque dos Príncipes. Neymar acusa o defensor espanhol de chamá-lo de "mono hijo de puta" ("macaco filho da p...", na tradução.)

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