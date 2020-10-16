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futebol

Neymar é poupado no PSG após retornar da Seleção

Técnico Thomas Tuchel optou em não relacionar o camisa 10 e o zagueiro Marquinhos...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 09:20
Crédito: Neymar será poupado de jogo do PSG - Lucas Figueiredo/CBF
Após os compromissos com a seleção brasileira, pelas Eliminatórias da Copa, Neymar e Marquinhos retornaram ao Paris Saint-Germain. Nesta sexta, o PSG enfrenta Nîmes, pela sétima rodada do Campeonato Francês, e o técnico Thomas Tuchel optou em poupar a dupla de brasileiros por conta do desgaste dos últimos dias.
Marquinhos e Neymar chegaram de Lima em Paris na quinta-feira e não conseguiram treinar com a equipe. Por este motivo, os brasileiros não foram relacionados pela comissão técnica.
O Paris Saint-Germain está em quarto lugar na tabela do Campeonato Francês com 12 pontos. O líder é o Rennes, com 14.

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