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futebol

Neymar é o brasileiro que mais dribla entre as grandes ligas da Europa

Levantamento mostra que atacante é o melhor brasileiro do ranking e primeiro do PSG na lista geral na temporada 2021/22
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LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 17:18

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 17:18

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O drible continua sendo um dos artifícios preferidos de Neymar Jr em campo. Graças a ele o craque consegue escapar da forte marcação e criar jogadas de perigo para sua equipe. Um levantamento divulgado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIEE, nesta segunda-feira mostra que o atacante do PSG ainda é o brasileiro que mais utiliza esse recurso entre as cinco principais ligas da Europa.Os dados foram coletados pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIEE (sigla em inglês), criado em 2005 para analisar performances no esporte pelo mundo. O breve relatório foi feito com base em informações do “InStat” e leva em conta partidas jogadas na temporada 2021/2022 até 27 de outubro de 2021.
Dentro desse critério, entre o fim de agosto e a penúltima semana de outubro, Neymar Jr atuou em seis jogos da Ligue 1, o campeonato francês. O craque é o brasileiro melhor colocado no ranking, o primeiro do Paris Saint-Germain e o 5º na lista geral das “5 Grandes Ligas”.
Neymar Jr dribla, em média, 6.28 por jogo – um drible a cada 9,33 minutos, sendo a porcentagem de acerto na faixa dos 60%. Vale destacar que todos os demais atletas acima do brasileiro jogaram mais vezes que ele em suas ligas nacionais nesta temporada.
Média de dribles entre as 5 grande Ligas da EuropaAdama Traoré – Wolverhampton (ING) | 11.24 dribles - 8 jogosRafael Leão – Milan (ITA) | 7.10 dribles – 10 jogosAllan Saint-Maximin – Newcastle United (ING) | 7.02 dribles - 9 jogosKamaldeen Sulemana – Rennes (FRA) | 6.44 dribles - 11 jogosNeymar Jr – PSG (FRA) | 6.28 dribles– 6 jogos
Cinco Grandes Ligas, segundo CIES – Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França

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