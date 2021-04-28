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Neymar e Mbappé: o arco e a flecha que podem levar o PSG à final

Uma das duplas mais valiosas do mundo, brasileiro e francês terão chance de cravar o nome na história do clube com a Liga dos Campeões...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 06:30
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Ao chegar na final da Liga dos Campeões da última temporada contra o Bayern de Munique, Neymar e Mbappé estiveram presentes na melhor campanha da história do Paris Saint-Germain na competição desde a sua fundação, em 1970. Pela segunda temporada consecutiva, os dois terão a chance de chegar ao ápice do futebol europeu.
Em 23 de agosto de 2020, o brasileiro e o francês entraram em campo contra os bávaros com a missão de conquistar pela primeira vez o troféu europeu, mas não conseguiram. Apesar da boa partida, foi Robert Lewandowski quem levou o caneco para casa. O "7" e o "10" de Paris, apesar disso, saíram de cabeça erguida devido ao grande desempenho na reta final da Champions (Neymar teve três gols e quatro assistências em sete jogos, enquanto Mbappé marcou cinco vezes e contribuiu com seis passes para tentos em 10 partidas).Com 84 gols pelo Paris Saint-Germain, Neymar já é o brasileiro com mais tentos pela equipe francesa. Na história geral do clube, o camisa 10 é o sexto maior artilheiro, atrás apenas de Cavani (200), Ibrahimovic (156), Mbappé (127), Pauleta (109) e Di María (88). Além disso, com 50 passes, ele também é o sexto jogador que mais deu assistências pelo PSG, atrás de Di María (107), Pastore (61), Ibrahimovic (60), Mbappé (60) e Verratti (58).
Juntos, os dois terão a difícil missão de encarar um dos melhores times do continente: o Manchester City de Pep Guardiola. Liderados por Kevin De Bruyne, os ingleses também são favoritos à conquista do título mais disputado da Europa.
Neymar e Mbappé terão a chance de cravarem seus nomes como dois dos maiores ídolos da história da capital francesa. Resta saber se, juntamente aos demais companheiros de equipe, repetirão as grandes atuações contra o Bayern de Munique nas quartas de final do torneio.

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