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Neymar e Mbappé marcam, PSG vence clássico com o Olympique de Marseille e fica mais perto do título francês

Equipe parisiense domina o primeiro tempo, soma mais três pontos e abre 15 de vantagem para o time do sul da França. Neymar e Mbappé têm atuação destacada...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 18:00

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 18:00

Cheirinho de título. O Paris Saint-Germain recebeu o Olympique de Marseille neste domingo e o time de Mauricio Pochettino bateu a equipe de Jorge Sampaoli no clássico para ficar ainda mais perto do troféu do Campeonato Francês. Neymar e Mbappé fizeram os gols do triunfo por 2 a 1. Caleta-Car balançou as redes para os visitantes.ELE DECIDEJogando em casa, o PSG controlou a partida desde o início e o time de Mauricio Pochettimo abriu o placar aos 11 minutos, com Neymar. Verratti achou lindo lançamento para o camisa 10 brasileiro, que conseguiu desviar a bola de biquinho, encobrindo o goleiro Pau López.
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BATE E REBATEEm sua única finalização na etapa inicial, o Olympique de Marseille empatou o jogo aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Donnarumma saiu mal, Luan Peres tentou marcar e a bola sobrou para o zagueiro Caleta-Car, que ficou com o gol aberto para marcar.
SEMPRE ELENos acréscimos do primeiro tempo, Neymar tentou passe para dentro da área, mas a bola pegou na mão de Ünder e o juiz, com auxílio do VAR, marcou pênalti. Na cobrança, Mbappé bateu bem, cruzado, e não deu chances de defesa para o goleiro do time do sul da França.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, o Paris Saint-Germain viu o Olympique de Marseille tentar o empate, se defendeu e não conseguiu criar tanto. Os visitantes chegaram a marcar com Saliba, mas o VAR assinalou o impedimento do zagueiro do time de Sampaoli para anular a marcação.
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SEQUÊNCIA​Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille voltam a campo na próxima quarta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Francês. Os parisienses encaram o Angers, fora de casa, enquanto o time de Jorge Sampaoli tem compromisso com o Nantes, em casa.
Crédito: ParisSaint-Germainchegouaos74pontosnoCampeonatoFrancês(Foto:THOMASCOEX/AFP

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