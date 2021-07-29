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futebol

Neymar e Mbappé falam sobre amizade e entrosamento no PSG

Jogadores do Paris Saint-Germain comentaram a sua amizade dentro e fora de campo pelo Paris Saint-Germain...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 18:28

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 18:28

Em entrevista concedida à TV oficial do Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé falaram sobre a sua amizade dentro e fora de campo. Os dois jogadores já haviam negado que exista uma disputa entre os dois no PSG para a conquista da Bola de Ouro.

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