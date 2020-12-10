Neymar e Mbappé estão entre os três jogadores mais valiosos do mundo; veja o top-10

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Site especializado em avaliar o valor de mercado de jogadores de futebol do mundo inteiro, o "Transfermarkt" divulgou a relação dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Jogador do PSG, Kylian Mbappé lidera a lista. O francês é avaliado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Neymar ocupa o terceiro lugar.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPara chegar ao valor final do jogador, o site leva em consideração não somente a qualidade técnica do atleta, mas também questões como posição em que atua e idade. Ou seja, quanto mais velho, menor o valor de mercado do futebolista em questão.