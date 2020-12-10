Neymar e Mbappé estão entre os três jogadores mais valiosos do mundo; veja o top-10

Site especializado em avaliar o valor de mercado de jogadores de futebol do mundo inteiro, o "Transfermarkt" divulgou a relação dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Jogador do PSG, Kylian Mbappé lidera a lista. O francês é avaliado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Neymar ocupa o terceiro lugar.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPara chegar ao valor final do jogador, o site leva em consideração não somente a qualidade técnica do atleta, mas também questões como posição em que atua e idade. Ou seja, quanto mais velho, menor o valor de mercado do futebolista em questão.
VEJA O TOP-10 DOS JOGADORES MAIS VALIOSOS DO MUNDOKylian Mbappé - PSG - 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)Raheem Sterling - Manchester City - 128 milhões de euros (R$ 789 milhões)Neymar - PSG - 128 milhões de euros (R$ 789 milhões)Harry Kane - Tottenham - 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)Mohamed Salah - Liverpool - 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)Sadio Mané - Liverpool - 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)Kevin De Bruyne - Manchester City - 120 milhões de euros (R$ 740 milhões)Trent Alexander-Arnold - Liverpool - 110 milhões de euros (R$ 678 milhões)Erling Haaland - Borussia Dortmudn - 100 milhões de euros (R$ 616 milhões)Jadon Sancho - Borussia Dortmund - 100 milhões de euros (R$ 616 milhões)