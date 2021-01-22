Neymar e Mbappé brilham, e PSG goleia o Montpellier no Francês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Goleada na Cidade Luz. O Paris Saint-Germain recebeu o Montpellier na abertura da 21ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira, e o time de Mauricio Pochettino venceu por 4 a 0. Mbappé (duas vezes), Neymar e Icardi marcaram os gols. O PSG agora tem 45 pontos, e lidera a competição nacional.

+ Veja a tabela da Ligue 1PRIMEIRO TEMPO DUROO Paris Saint-Germain, jogando em casa, pressionou desde o início da partida, mas não conseguiu balançar as redes tão cedo. A situação até ficou mais fácil quando o goleiro Jonas Omlin foi expulso, mas o gol só saiu aos 33 minutos. Di María enfiou belo passe para Mbappé, que abriu o placar.

MASSACRE NO SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Paris Saint-Germain marcou três vezes num intervalo de três minutos. Aos 15, Mbappé serviu Neymar, que fez o segundo. Um minuto depois, Icardi ampliou após assistência de Florenzi. Aos 18, Neymar iniciou jogada no meio, tocou para Icardi, que deixou para Mbappé fechar a conta.

PREOCUPAÇÃOO zagueiro Marquinhos foi substituído no início do segundo tempo e deu lugar a Kehrer. De acordo com o jornal "L'Équipe", o brasileiro sentiu um problema na coxa e terá de ser reavaliado para saber a gravidade do problema.​+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais