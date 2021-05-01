Neymar e Marquinhos marcam, PSG vence o Lens e pode terminar a rodada na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain pode terminar a rodada na liderança do Campeonato Francês. Em casa, a equipe de Pochettino venceu o Lens por 2 a 1. Marquinhos e Neymar marcaram os gols da equipe parisiense. Ganago descontou.
Aos 32 minutos do primeiro tempo, Neymar aproveitou bobeada da zaga e passe de Draxler para abrir o placar para o PSG.Aos 13 do segundo tempo, assim como no jogo contra o Manchester City, Marquinhos apareceu de cabeça em escanteio cobrado por Neymar e ampliou a vantagem.
Com cerca de 18 minutos, Ganago aproveitou bola sobrada na área para descontar, mas não foi suficiente. O resultado foi ótimo para o PSG, que coloca pressão no Lille. Caso não vença, os parisienses terminarão a rodada na liderança.