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futebol

Neymar e Leonardo pedem pela contratação de Messi no PSG

Paris Saint-Germain estudou a contratação na última janela de transferências, mas o desejo não esfriou e clube de Nasser Al-Khelaifi pode fazer uma investida em janeiro...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 09:39
Crédito: Neymar e Messi podem reeditar dupla na próxima temporada (Divulgação Fifa
O Paris Saint-Germain estudou a possibilidade de contratação de Lionel Messi na última janela de transferências, segundo a “ESPN”. Apesar do argentino ter ficado na Catalunha, o interesse não esfriou e Neymar e Leonardo, diretor esportivo do clube, são as peças chaves para que a operação possa ter sucesso no futuro.
Os dois brasileiros foram quem conversaram sobre a contratação do camisa 10 do Barcelona e fazem força para que a transferência seja realizada. No entanto, o presidente Nasser Al-Khelaifi não deu pistas sobre alguma aproximação com Messi e em sua última entrevista afirmou que não podia comentar sobre o assunto.
As últimas informações da imprensa estrangeira apontam que Neymar estaria disposto a aceitar uma renovação contratual com o PSG caso o clube fizesse algumas contratações para ser competitivo nos principais torneios continentais. Além disso, o craque declarou que quer voltar a jogar ao lado do argentino na próxima temporada.

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