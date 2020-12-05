Neymar e Leonardo pedem pela contratação de Messi no PSG

Crédito: Neymar e Messi podem reeditar dupla na próxima temporada (Divulgação Fifa

O Paris Saint-Germain estudou a possibilidade de contratação de Lionel Messi na última janela de transferências, segundo a “ESPN”. Apesar do argentino ter ficado na Catalunha, o interesse não esfriou e Neymar e Leonardo, diretor esportivo do clube, são as peças chaves para que a operação possa ter sucesso no futuro.

Os dois brasileiros foram quem conversaram sobre a contratação do camisa 10 do Barcelona e fazem força para que a transferência seja realizada. No entanto, o presidente Nasser Al-Khelaifi não deu pistas sobre alguma aproximação com Messi e em sua última entrevista afirmou que não podia comentar sobre o assunto.