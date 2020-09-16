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Neymar é flagarado dizendo supostos insultos homofóbicos contra zagueiro do Olympique de Marseille, diz TV

TV espanhola fez leitura labial das imagens disponíveis e flagrou supostos insultos homofóbicos por parte do brasileiro. Neymar acusa zagueiro do Olympique de racismo...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 10:32
Crédito: Franck Fife/AFP
Após acusar o zagueiro Álvaro González de racismo, o canal “Gol”, da Espanha, analisou as imagens da partida através da leitura labial e flagrou possíveis insultos homofóbicos do brasileiro contra o espanhol. De acordo com o vídeo divulgado, o atacante teria chamado o defensor de puta maricon (puto viado, em tradução livre). Uma Comissão DIsciplinar irá julgar Neymar, os outros quatro expulsos no confronto do último domingo entre PSG e Olympique de Marseille e Di María, por ter sido flagrado cuspindo em direção a Álvaro González. O brasileiro pode pegar punição de quatro a sete jogos por conta da agressão desferida ao adversário.
A “Téléfoot”, emissora detentora da partida, informou que não encontrou conteúdos racistas nas imagens analisadas. Ainda assim, os trechos serão analisados pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França. O caso não será analisado nesta semana, mas em uma próxima reunião.

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