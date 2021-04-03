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futebol

Neymar é expulso no final e PSG perde para o Lille em casa

Brasileiro recebeu o segundo amarelo no final da segunda etapa após empurrar o adversário sem estar com bola rolando. Visitantes abriram três pontos na liderança...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 14:02
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain foi derrotado em casa com direito a expulsão de Neymar. No Parque dos Príncipes, o brasileiro recebeu o segundo amarelo e ainda viu David garantir a vitória do Lille pelo Campeonato Francês.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Logo aos 20 minutos de jogo, na primeira finalização do Lille na partida, Ikoné achou David. O canadense atrasou a passada e chutou, contando com desvio, para abrir o placar e marcar o único gol da partida.O Paris Saint-Germain foi melhor, tentou, pressionou, mas não obteve resultado. Visivelmente estressado, Neymar foi expulso no final do segundo tempo após empurrar um adversário com bola parada. O jogador envolvido no lance, Djalo, também recebeu o segundo amarelo e deixou a partida mais cedo.
Com o resultado, o Lille abriu três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês. O vice é o PSG.

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