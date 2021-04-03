Neymar é expulso no final e PSG perde para o Lille em casa

O Paris Saint-Germain foi derrotado em casa com direito a expulsão de Neymar. No Parque dos Príncipes, o brasileiro recebeu o segundo amarelo e ainda viu David garantir a vitória do Lille pelo Campeonato Francês.

Logo aos 20 minutos de jogo, na primeira finalização do Lille na partida, Ikoné achou David. O canadense atrasou a passada e chutou, contando com desvio, para abrir o placar e marcar o único gol da partida.O Paris Saint-Germain foi melhor, tentou, pressionou, mas não obteve resultado. Visivelmente estressado, Neymar foi expulso no final do segundo tempo após empurrar um adversário com bola parada. O jogador envolvido no lance, Djalo, também recebeu o segundo amarelo e deixou a partida mais cedo.