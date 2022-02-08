Neymar é dúvida para o jogo de ida entre PSG e Real Madrid pela Champions League

Neymar não estará entre os relacionados do PSG para o jogo contra o Rennes, pelo Campeonato Francês, segundo o "L'Équipe", e é dúvida para o jogo de ida contra o Real Madrid pela Champions League. O atacante brasileiro lesionou o tornozelo direito no final de novembro e não entra em campo desde então.O camisa 10 já retornou aos treinamentos e a expectativa é de que seja visto em campo diante da equipe merengue. No entanto, a presença de Neymar dificilmente irá se dar desde o início do confronto que está marcado para o próximo dia 15 de fevereiro.