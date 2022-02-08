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futebol

Neymar é dúvida para o jogo de ida entre PSG e Real Madrid pela Champions League

Segundo a imprensa francesa, atacante brasileiro não estará entre os relacionados para o duelo contra o Rennes, último confronto antes do jogo contra a equipe merengue...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 09:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 09:16
Neymar não estará entre os relacionados do PSG para o jogo contra o Rennes, pelo Campeonato Francês, segundo o "L'Équipe", e é dúvida para o jogo de ida contra o Real Madrid pela Champions League. O atacante brasileiro lesionou o tornozelo direito no final de novembro e não entra em campo desde então.O camisa 10 já retornou aos treinamentos e a expectativa é de que seja visto em campo diante da equipe merengue. No entanto, a presença de Neymar dificilmente irá se dar desde o início do confronto que está marcado para o próximo dia 15 de fevereiro.
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Na atual temporada, o brasileiro não vem tendo números que chamam a atenção. Por conta da lesão, o craque da Seleção Brasileira fez apenas 14 partidas na temporada, anotou apenas três gols e contribuiu com três assistências.
Além do brasileiro, Di Maria também não deve entrar em campo nesta sexta-feira para encarar o Rennes. O argentino sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Lille por 5 a 1 e deve ser poupado pelo técnico Mauricio Pochettino para estar em condições de atuar na Champions League.
Crédito: NeymarnãojogapeloPSGdesdeofinaldenovembrode2021(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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