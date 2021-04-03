Neymar e Djaló quase se agridem após expulsões e precisam ser separados

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

A confusão entre Neymar e Djaló na derrota do PSG para o Lille, pelo Campeonato Francês, não ficou restrita apenas ao que aconteceu no gramado. Segundo a imprensa local, os dois quase se agrediram na saída de campo e tiveram de ser separados na entrada dos vestiários no Parque dos Príncipes.

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