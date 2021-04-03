Neymar e Djaló quase se agridem após expulsões e precisam ser separados

A confusão entre Neymar e Djaló na derrota do PSG para o Lille, pelo Campeonato Francês, não ficou restrita apenas ao que aconteceu no gramado. Segundo a imprensa local, os dois quase se agrediram na saída de campo e tiveram de ser separados na entrada dos vestiários no Parque dos Príncipes.
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As imagens podem mudar o rumo das suspensões de ambos. Como foram expulsos apenas pelo segundo amarelo, a pena prevista era de apenas uma partida. Contudo, o Tribunal Disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) poderá analisar o vídeo e determinar por uma advertência ainda maior.