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futebol

Neymar e Djaló quase se agridem após expulsões e precisam ser separados

Jogadores discutiram de maneira veemente na entrada dos vestiários e seguranças interviram briga física. Imagens podem ser usadas para avaliar o caso...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 19:26
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A confusão entre Neymar e Djaló na derrota do PSG para o Lille, pelo Campeonato Francês, não ficou restrita apenas ao que aconteceu no gramado. Segundo a imprensa local, os dois quase se agrediram na saída de campo e tiveram de ser separados na entrada dos vestiários no Parque dos Príncipes.
+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
As imagens podem mudar o rumo das suspensões de ambos. Como foram expulsos apenas pelo segundo amarelo, a pena prevista era de apenas uma partida. Contudo, o Tribunal Disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) poderá analisar o vídeo e determinar por uma advertência ainda maior.

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