Neymar é criticado por declaração sobre a Copa do Mundo do Qatar

Após Neymar declarar que a Copa do Mundo do Qatar poderia ser a sua última, o atacante do Paris Saint-Germain foi criticado por Jérôme Rothen, ex-jogador e atual apresentador da "Rádio Montecarlo". O francês afirmou que o brasileiro parece desanimado.- Neymar é um atleta fabuloso quando está em forma. O problema é que está em uma má fase. E essa é uma declaração terrível para o PSG. Lhe falta coragem e ilusão.
Rothen cobrou mais postura do camisa 10, que assinou há poucos meses uma renovação de contrato com o atual líder da Ligue 1 até 2025.
- O amor que tem pelo Brasil é claro, quer ganhar o Mundial. E sua última oportunidade será no Qatar. Mas devo recordar de seus deveres. Quando se é um jogador deste nível, uma figura icônica para um clube há mais de quatro anos e onde decidiu encerrar sua carreira, não pode dizer isso. Tem que ter responsabilidade.
Neymar está integrado com a Seleção Brasileira e se prepara para encarar o Uruguai nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Caso consiga obter os três pontos, o Brasil será a primeira equipe da América do Sul classificada para a Copa do Mundo de 2022.