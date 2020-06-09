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futebol

Neymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco dias

Paris Saint-Germain tem a intenção de retomar os treinamentos a partir do próximo dia 22 e atletas brasileiros devem passar por quarentena de 15 dias até volta aos trabalhos...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 13:24

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 13:24

Crédito: Reprodução / Twitter
Neymar, Thiago Silva e Marquinhos podem se ver no meio de uma polêmica no Paris Saint-Germain. Segundo o “L’Equipe”, o técnico Thomas Tuchel planeja voltar aos treinamentos no próximo dia 22, mas se os brasileiros não chegarem antes do dia 15 de junho, devem realizar uma quarentena de 15 dias e, com isso, atrasar o retorno ao trabalho.
O Ministério do interior da França recomendou, nesta terça-feira, que caso alguém chegue na França vindo de fora dos países da União Europeia, passe por um período de isolamento por duas semanas. No entanto, a medida não é obrigatória para pessoas que chegam de lugares em que o vírus está controlado, o que não é o caso do Brasil.
Dessa forma, os atletas brasileiros podem ser os mais afetados com a situação e deve preparar um retorno para os próximos cinco dias. Já Cavani e Keylor Navas, por exemplo, não serão afetados com a regra do governo francês.E MAIS:Chelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEOSergio Ramos deve renovar com Real Madrid, mas pensa na MLSDybala não descarta ida para o Barça, mas elogia Juventus E MAIS:

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