Neymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco dias

Crédito: Reprodução / Twitter

Neymar, Thiago Silva e Marquinhos podem se ver no meio de uma polêmica no Paris Saint-Germain. Segundo o “L’Equipe”, o técnico Thomas Tuchel planeja voltar aos treinamentos no próximo dia 22, mas se os brasileiros não chegarem antes do dia 15 de junho, devem realizar uma quarentena de 15 dias e, com isso, atrasar o retorno ao trabalho.

O Ministério do interior da França recomendou, nesta terça-feira, que caso alguém chegue na França vindo de fora dos países da União Europeia, passe por um período de isolamento por duas semanas. No entanto, a medida não é obrigatória para pessoas que chegam de lugares em que o vírus está controlado, o que não é o caso do Brasil.