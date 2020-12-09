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Neymar diz que quer ficar no PSG, e presidente do clube afirma ter conversas com ele e com Mbappé

Nasser Al Khelaifi, em entrevista à "RMC Sport", disse que negociações já começaram e que está confiante na permanência dos craques. Ambos têm vínculo até junho de 2022...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 17:32
Crédito: OLI SCARFF / AFP
O torcedor do Paris Saint-Germain recebeu uma grande notícia após a goleada sobre o Istambul Basaksehir, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O camisa 10 Neymar Jr. afirmou que tem o desejo de renovar seu vínculo com a equipe da capital francesa.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Estou muito feliz aqui em Paris. Estou muito feliz no clube e com os meus companheiros. A ideia de ir embora não passa pela minha cabeça. Temos que discutir a renovação e temos um relacionamento muito bom. Estou muito feliz no PSG - disse o craque em entrevista à "RMC Sport" após o jogo.
De acordo com Nasser Al Khelaifi, presidente da equipe francesa, o clube já conversa para renovar os contratos de Neymar e também de Mbappé.
- Abrimos negociações para manter Mbappé e Neymar. As discussões continuarão confidenciais, mas estou muito confiante. Estou confiante porque eles querem ficar aqui - afirmou Al Khelaifi também à "RMC Sport".
Neymar e Mbappé chegaram ao Paris Saint-Germain no meio de 2017 e ambos têm contrato até junho de 2022, no fim da próxima temporada. Caso não renovem o vínculo, os jogadores poderão assinar um pré-contrato a partir de janeiro de 2022.

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