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Neymar diz para colegas: 'Quero ir para o Barcelona sim ou sim'

Brasileiro está confiante de que irá jogar pelo Barcelona na próxima temporada, mas questão financeira pode ser um entrave nos planos culés por conta da crise...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 11:33

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 11:33

Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
Durante o período de quarentena, Neymar revelou a alguns companheiros mais próximos do Paris Saint-Germain que quer “ir para o Barça sim ou sim”, segundo o “Mundo Deportivo”. O brasileiro está confiante de que pode realizar o sonho de voltar a Catalunha para a próxima temporada após terminar bem o ano com sua equipe e, se possível, com o título da Liga dos Campeões para facilitar sua saída.
O jornal lembra que nesta janela, faltando apenas dois anos para o contrato do craque se encerrar, os culés poderiam acionar um artigo da Fifa em que a entidade definiria um preço a ser pago ao clube detentor do atleta como uma compensação financeira. De acordo com Wagner Ribeiro, ex-empresário do camisa 10, a quantia seria em torno de 164 milhões de euros (R$ 921 milhões).
No entanto, o Barcelona não gostaria de usar tal medida para não criar um ruído com o PSG, mas gostaria de negociar o atleta diretamente com os franceses. No entanto, o momento de crise não ajuda os catalães que também possuem outros objetivos no mercado, como a contratação de Lautaro Martínez.
Este ano, Neymar já recusou uma proposta salarial exorbitante do clube francês para renovar além de 2022, quando termina seu vínculo. Em 2019, o atleta, seu pai e dirigentes blaugranas também tinham acertado um acordo verbal para o regresso do brasileiro na próxima temporada levando em conta valores de contratos e questões judiciais pendentes.
O astro estava fazendo uma temporada exemplar e sendo o principal destaque do PSG ao lado de Mbappé. Em 22 partidas, o camisa 10 marcou 18 gols e deu outras 10 assistências. Além disso, Neymar já conquistou o título da Ligue 1, está na final das duas copas do país e nas quartas de final da Liga dos Campeões.E MAIS:Dani Ceballos ainda não sabe se permanecerá no Real MadridPresidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarialAl-Duhail deve fazer proposta astronômica por David SilvaWest Ham busca a contratação de Batshuayi, do Chelsea E MAIS:

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