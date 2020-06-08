Neymar diz para colegas: 'Quero ir para o Barcelona sim ou sim'

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Durante o período de quarentena, Neymar revelou a alguns companheiros mais próximos do Paris Saint-Germain que quer “ir para o Barça sim ou sim”, segundo o “Mundo Deportivo”. O brasileiro está confiante de que pode realizar o sonho de voltar a Catalunha para a próxima temporada após terminar bem o ano com sua equipe e, se possível, com o título da Liga dos Campeões para facilitar sua saída.

O jornal lembra que nesta janela, faltando apenas dois anos para o contrato do craque se encerrar, os culés poderiam acionar um artigo da Fifa em que a entidade definiria um preço a ser pago ao clube detentor do atleta como uma compensação financeira. De acordo com Wagner Ribeiro, ex-empresário do camisa 10, a quantia seria em torno de 164 milhões de euros (R$ 921 milhões).

No entanto, o Barcelona não gostaria de usar tal medida para não criar um ruído com o PSG, mas gostaria de negociar o atleta diretamente com os franceses. No entanto, o momento de crise não ajuda os catalães que também possuem outros objetivos no mercado, como a contratação de Lautaro Martínez.

Este ano, Neymar já recusou uma proposta salarial exorbitante do clube francês para renovar além de 2022, quando termina seu vínculo. Em 2019, o atleta, seu pai e dirigentes blaugranas também tinham acertado um acordo verbal para o regresso do brasileiro na próxima temporada levando em conta valores de contratos e questões judiciais pendentes.