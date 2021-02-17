Neymar deve renovar com o Paris Saint-Germain até 2026

Apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, Neymar está próximo de renovar com o Paris Saint-Germain até 2026, segundo o “Qatar Today”. O brasileiro segue sendo líder do projeto para levar o clube a conquista da Champions League e aguarda também a definição do futuro de Mbappé na equipe.As informações da imprensa local também indicam que a continuidade do camisa 10 pode estar atrelada com a possível chegada de Messi para a próxima temporada. O argentino pode terminar mais uma temporada sem títulos no Barcelona e buscar a mudança após o fim do seu contrato com o time culé.