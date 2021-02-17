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futebol

Neymar deve renovar com o Paris Saint-Germain até 2026

Imprensa do Qatar revela que permanência do brasileiro pode estar atrelada com a possível chegada de Messi. Após Neymar, PSG deve tentar segurar Mbappé...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 08:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:26

Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
Apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, Neymar está próximo de renovar com o Paris Saint-Germain até 2026, segundo o “Qatar Today”. O brasileiro segue sendo líder do projeto para levar o clube a conquista da Champions League e aguarda também a definição do futuro de Mbappé na equipe.As informações da imprensa local também indicam que a continuidade do camisa 10 pode estar atrelada com a possível chegada de Messi para a próxima temporada. O argentino pode terminar mais uma temporada sem títulos no Barcelona e buscar a mudança após o fim do seu contrato com o time culé.
> Veja a tabela da Champions League
Neymar, que atualmente possui vínculo com o PSG até 2022, não irá cobrar um aumento salarial pela renovação. Além disso, por conta da crise financeira mundial provocada pela pandemia da Covid-19, nenhum clube teria condições econômicas para tentar contratar o craque e pagar o que ele recebe atualmente.

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