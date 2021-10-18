Neymar desfalca PSG contra o RB Leipzig pela Champions League

Neymar será desfalque para o Paris Saint-Germain diante do RB Leipzig pela Champions League nesta terça-feira. Segundo o comunicado do clube francês, o atacante sofre com dores nos músculos adutores desde o retorno da Data Fifa.Com isso, o camisa 10, que não participou da vitória do PSG sobre o Angers por 2 a 1 pelo Campeonato Francês, irá realizar trabalhos individuais ao longo dos próximos dias. Ainda não há informações sobre a participação do atleta contra o Olympique Marseille no próximo domingo.
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Além do brasileiro, o clube francês não conta com Sergio Ramos, Leandro Paredes e Keylor Navas por conta de lesões. O atacante Mauro Icardi também não deve ser relacionado após não participar dos últimos dois treinamentos por motivos pessoais.
Di Maria também não poderá participar por cumprir seu último jogo de suspensão na Champions League. Apesar dos desfalques, a equipe de Mauricio Pochettino deve contar com Kylian Mbappé e Lionel Messi liderando o comando do ataque.