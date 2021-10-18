Neymar desfalca PSG contra o RB Leipzig pela Champions League

Neymar será desfalque para o Paris Saint-Germain diante do RB Leipzig pela Champions League nesta terça-feira. Segundo o comunicado do clube francês, o atacante sofre com dores nos músculos adutores desde o retorno da Data Fifa.Com isso, o camisa 10, que não participou da vitória do PSG sobre o Angers por 2 a 1 pelo Campeonato Francês, irá realizar trabalhos individuais ao longo dos próximos dias. Ainda não há informações sobre a participação do atleta contra o Olympique Marseille no próximo domingo.