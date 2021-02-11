  • Neymar desabafa nas redes sociais após críticas por lesão: 'Só quero ser feliz jogando futebol'
futebol

Neymar desabafa nas redes sociais após críticas por lesão: 'Só quero ser feliz jogando futebol'

Atacante brasileiro se lesionou na quarta-feira e ficará cerca de quatro semanas fora de combate. Ele não estará em campo contra o Barcelona pelas oitavas da Champions League...
LanceNet

11 fev 2021 às 15:41

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:41

Crédito: SAMEER AL-DOUMY / AFP
Após receber críticas pela lesão na partida contra o Caen, válida pela primeira rodada da Copa da França, Neymar desabafou nas redes sociais. Em seu Instagram oficial, o camisa 10 do Paris Saint-Germain disse que se sente entristecido com os comentários e reiterou o desejo de ser feliz jogando futebol.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
"A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. As vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece.", começou escrevendo o jogador."Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o caralho a 4 “ele tem que apanhar mesmo” “cai cai” “chorão” “moleque” “mimado” e etc ... Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS", completou.
Com a lesão, Neymar ficará de fora por quatro semanas e perderá os confrontos contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

