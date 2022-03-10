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Neymar desabafa após eliminação do PSG na Champions: 'Foi uma das derrotas que mais me doeu'

O Real Madrid venceu o PSG de virada e avançou às quartas da Champions, o time francês mais uma vez ficou pelo caminho...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 12:28

Publicado em 10 de Março de 2022 às 12:28

Neymar manifestou sua tristeza com a eliminação do PSG na Uefa Champions League, para o Real Madrid. O craque brasileiro pela primeira vez deixou a competição sem marcar nenhum gol.Pelo jogo de volta das oitavas de final, o Real Madrid venceu o PSG por 3 a 1 e avançou para a próxima fase (3 a 2 no placar agregado). O Paris Saint-Germain chegou a ter vantagem de dois gols no placar, mas sofreu a virada na etapa final com direito a hat-trick de Karim Benzema. Após a queda na competição, o jogador postou uma foto na manhã desta quarta-feira (10), falando sobre a derrota: Segundo o jornal Marca, após o jogo Neymar e Donnarumma brigaram no vestiário e tiveram que ser separados pelos companheiros de equipe. A confusão teria começado após o goleiro não gostar da cobrança do brasileiro pela sua falha no primeiro gol do Real Madrid. O italiano teria respondido o atacante lembrando de um erro do camisa 10 no segundo gol da equipe merengue.
Crédito: Ocamisa10sentiuobaquedaeliminaçãoFoto:JAVIERSORIANO/AFP

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