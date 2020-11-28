Neymar deixa sua marca, mas PSG e Bordeaux empatam pelo Francês

Tudo igual na capital francesa. O Paris Saint-Germain recebeu o Bordeaux neste sábado pelo Campeonato Francês e as equipes empataram em 2 a 2. Em jogo disputado no Parques dos Príncipes, Neymar e Kean fizeram para os parisienses, enquanto Pembele (contra) e Adli marcaram para os visitantes.
SUSTO NO INÍCIOLogo aos nove minutos de jogo, o Bordeaux abriu o placar para os visitantes. Após cobrança de escanteio pela esquerda, o atacante Josh Maja subiu com o zagueiro Pembele, do PSG. A bola bateu nas costas do defensor e morreu no fundo do gol de Sergio Rico.
VIRADA RELÂMPAGOAos 27 minutos, Neymar, em pênalti que o juiz marcou com o auxílio do VAR, empatou a partida. Um minuto depois, o PSG recuperou bola no meio-campo, Neymar tabelou com Mbappé e bateu de canhota de fora da área. O goleiro Costil deu rebote e Moise Kean pegou a sobrar para virar.
QUEM NÃO FAZ, LEVAApós virar a partida e em boa parte do segundo tempo, o Paris Saint-Germain continuou em cima do Bordeaux e teve boas chances de fazer o terceiro, principalmente com Mbappé. Aos 15 minutos do segundo tempo, após jogada de Ben Arfa pela direita, Adli acertou lindo chute e deixou tudo igual.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG encara o Montpellier, fora de casa, no sábado (5). Antes, porém, os parisienses encaram o Manchester United, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O Bordeaux recebe o Stade Brestois, no domingo (6), pela Ligue 1.