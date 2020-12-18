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Neymar debocha de 'seleção do ano' da Fifa: 'PSG jogou outro esporte'

Atacante brasileiro ironizou premiação após ficar fora dos indicados ao 'The Best' e criticou a 'seleção do ano' sem jogadores do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 17:50

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:50

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após ficar fora da seleção da FifPro (organização internacional de atletas) e dos três finalistas ao 'The Best', o atacante Neymar ironizou a premiação realizada pela Fifa. Em rede social craque do Paris Saint-Germain questionou a ausência de nomes da equipe parisiense na 'seleção da temporada'.
Na premiação do 'The Best', Neymar ficou em 9º lugar. Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, e faturou o prêmio pela primeira vez na carreira. O Bayern foi campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2019/20, superando o PSG de Neymar na decisão.

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