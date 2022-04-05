Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar dá resposta irônica a jornalista após marcar golaço: 'Estava bêbado, por isso deu certo'
futebol

Neymar dá resposta irônica a jornalista após marcar golaço: 'Estava bêbado, por isso deu certo'

Atacante do PSG postou storie irônico com vídeo do gol no triunfo sobre o Lorient por 5 a 1...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 22:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 22:11
O atacante Neymar publicou nesta segunda-feira um storie carregado de ironia com o vídeo do golaço marcado por ele no último domingo, no triunfo do PSG sobre o Lorrient por 5 a 1, pelo Campeonato Francês. Na publicação, o jogador escreveu a seguinte mensagem:
Em uma de suas melhores atuações na temporada, Neymar marcou dois gols na partida do último domingo. No lance do segundo tento, ele recebeu a bola no campo de defesa, aplicou um drible no marcador, tabelou com Mbappé e finalizou na saída do goleiro.
Neymar tem sete gols e três assistências em 22 jogos pelo PSG nesta temporada. A equipe lidera o Campeonato Francês, com 68 pontos, 12 a mais que o Olympique de Marselha.
Crédito: NeymarfoidestaquenavitóriadoPSGsobreoLorientpeloCampeonatoFrancês(Foto:FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados