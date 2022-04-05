Neymar dá resposta irônica a jornalista após marcar golaço: 'Estava bêbado, por isso deu certo'

O atacante Neymar publicou nesta segunda-feira um storie carregado de ironia com o vídeo do golaço marcado por ele no último domingo, no triunfo do PSG sobre o Lorrient por 5 a 1, pelo Campeonato Francês. Na publicação, o jogador escreveu a seguinte mensagem:

Em uma de suas melhores atuações na temporada, Neymar marcou dois gols na partida do último domingo. No lance do segundo tento, ele recebeu a bola no campo de defesa, aplicou um drible no marcador, tabelou com Mbappé e finalizou na saída do goleiro.

Neymar tem sete gols e três assistências em 22 jogos pelo PSG nesta temporada. A equipe lidera o Campeonato Francês, com 68 pontos, 12 a mais que o Olympique de Marselha.