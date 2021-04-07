futebol

Neymar dá duas assistências, Marquinhos marca e PSG vence o Bayern na Champions

Brasileiros e Mbappé participam de gols na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 2 sobre o Bayern na ida das quartas de final...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:55

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique recebeu o Paris-Saint Germain pela partida de ida das quartas de final da Champions League. O confronto terminou com vitória do PSG por 3 a 2. O time francês marcou com Mbappé (duas vezes) e Marquinhos, enquanto os alemães marcaram com Choupo-Moting e Muller.
Veja o mata-mata da Champions LeagueA DUPLA APARECEO PSG colocou as cartas na mesa já no começo da partida, e abriu o placar aos três minutos de jogo. A jogada foi bem trabalhada, e Neymar achou um belo passe para Mbappé que, na finalização, contou com uma contribuição de Neuer.
GOL BRASILEIROA partida seguiu com o Paris Saint-Germain no controle, e a equipe francesa ampliou aos 28 minutos do primeiro tempo. Novamente, Neymar achou a assistência em um belo lançamento e, como um centroavante, o zagueiro Marquinhos fez o segundo do Paris.
EMPATEPara diminuir o placar, Choupo-Moting exerceu a lei do ex, e marcou aos 37 do primeiro tempo, fazendo o primeiro do Bayern. Aos 15 minutos da segunda etapa, Kimmich colocou a bola na área e Thomas Muller acertou de cabeça para empatar.
VITÓRIA FRANCESAApós sofrer o empate, o Paris-Saint-Germain não desistiu da vitória fora de casa, e foi ao ataque. Oito minutos após o gol de Muller, Mbappé avançou em velocide e, aos 23 minutos do segundo tempo, marcou o terceiro gol do PSG, que saiu na vitória.
SEQUÊNCIA​O PSG entra em campo neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Strasbourg. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Union Berlin às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As partidas serão transmitidas ao vivo no site do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

