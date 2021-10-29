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Neymar dá assistência, Marquinhos marca e PSG derrota o Lille

No duelo dos dois últimos campeões franceses, melhor para o elenco estrelado de Messi & Cia, que venceu por 2 a 1 na abertura da 12ª da Ligue 1...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 18:07
Crédito: Bertrand GUAY / AFP
Doce rotina. De virada, o PSG venceu o Lille, por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Paris, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O duelo reuniu os dois últimos campeões franceses.
Jonathan David abriu o placar para os visitantes, aos 31 do primeiro tempo, mas apareceu o brilho brasileiro na etapa complementar: Marquinhos empatou aos 30, enquanto Neymar serviu Di Maria aos 43. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS Com o resultado, o PSG segue na liderança da Ligue 1, com 31 pontos, dez a mais do que o vice-líder Lens, que ainda joga na rodada. O G4 tem ainda Nice (20) e Olympique de Marselha (19). O Lille é o 11º, com 15.
No próximo sábado, às horas de Paris visita o Bordéus, primeiro fora do Z3. Antes, porém, encara o RB Leipzig, também fora de casa, pela quarta rodada da Champions, na quarta-feira. Já o Lille recebe o Angers no final da semana que vem e visita o Sevilla na próxima terça, também pela Champions.

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