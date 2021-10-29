Neymar dá assistência, Marquinhos marca e PSG derrota o Lille

Crédito: Bertrand GUAY / AFP

Doce rotina. De virada, o PSG venceu o Lille, por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Paris, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O duelo reuniu os dois últimos campeões franceses.

Jonathan David abriu o placar para os visitantes, aos 31 do primeiro tempo, mas apareceu o brilho brasileiro na etapa complementar: Marquinhos empatou aos 30, enquanto Neymar serviu Di Maria aos 43. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS Com o resultado, o PSG segue na liderança da Ligue 1, com 31 pontos, dez a mais do que o vice-líder Lens, que ainda joga na rodada. O G4 tem ainda Nice (20) e Olympique de Marselha (19). O Lille é o 11º, com 15.