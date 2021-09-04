Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar custou quase 500 milhões de euros aos cofres do PSG desde que chegou ao clube, diz jornal espanhol
futebol

Neymar custou quase 500 milhões de euros aos cofres do PSG desde que chegou ao clube, diz jornal espanhol

Brasileiro foi contratado por 222 milhões de euros, transferência mais cara do futebol, e assinou o segundo maior contrato do esporte. Valores se mantiveram em renovação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 20:02

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 20:02

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Contratado pelo Paris Saint-Germain em 2017, Neymar é a transferência mais cara da história do futebol. Quando deixou o Barcelona, o brasileiro custou 222 milhões de euros aos cofres parisienses, superando, assim, a ida de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1O que poucos sabem, porém, é que o maior atleta brasileiro da atualidade, além do valor da multa rescisória que o PSG pagou ao Barcelona em 2017, já custou quase 500 milhões de euros aos franceses. Segundo jornal espanhol "El Mundo", o contrato assinado pelo camisa 10 foi o segundo maior da história.
O time de Khalidou Al-Khelaïfi se comprometeu a pagar um salário anual de 43.334.400 euros nas cinco primeiras temporadas em que o jogador estivesse no Parque dos Príncipes. No sexto ano em Paris, se continuasse, o valor aumentaria para 50.556.117 euros.
Em maio, Neymar renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025. E segundo o portal de Madri, o novo vínculo do brasileiro tem "cláusulas similares" à do contrato anterior.
+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contrato
Somando a multa rescisória paga pelo PSG ao Barcelona (222 milhões de euros) com os salários recebidos pelo jogador desde que chegou ao clube, o time da Cidade Luz já desembolsou 489.228.117 euros com Neymar.
Na conversão, o valor ultrapassa os R$ 3 bilhões (3.004.349.866,497), mas esta conta não é a correta por conta das variações do câmbio entre euro e real ao longo dos anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados