Neymar custou quase 500 milhões de euros aos cofres do PSG desde que chegou ao clube, diz jornal espanhol

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Contratado pelo Paris Saint-Germain em 2017, Neymar é a transferência mais cara da história do futebol. Quando deixou o Barcelona, o brasileiro custou 222 milhões de euros aos cofres parisienses, superando, assim, a ida de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1O que poucos sabem, porém, é que o maior atleta brasileiro da atualidade, além do valor da multa rescisória que o PSG pagou ao Barcelona em 2017, já custou quase 500 milhões de euros aos franceses. Segundo jornal espanhol "El Mundo", o contrato assinado pelo camisa 10 foi o segundo maior da história.

O time de Khalidou Al-Khelaïfi se comprometeu a pagar um salário anual de 43.334.400 euros nas cinco primeiras temporadas em que o jogador estivesse no Parque dos Príncipes. No sexto ano em Paris, se continuasse, o valor aumentaria para 50.556.117 euros.

Em maio, Neymar renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025. E segundo o portal de Madri, o novo vínculo do brasileiro tem "cláusulas similares" à do contrato anterior.

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Somando a multa rescisória paga pelo PSG ao Barcelona (222 milhões de euros) com os salários recebidos pelo jogador desde que chegou ao clube, o time da Cidade Luz já desembolsou 489.228.117 euros com Neymar.