Neymar crava os pés na histórica Calçada da Fama do Maracanã

O atacante Neymar ficará marcado eternamente na Calçada da Fama do Maracanã. No último sábado, vestindo uma camisa da Seleção Brasileira, o jogador publicou em suas redes sociais o processo em que marcou seus pés em um molde antes de viajar para a França e se apresentar ao Paris Saint-Germain.A estrela do PSG se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro e com Leandro Alves, secretário de Esportes do Rio de Janeiro. Nas redes, o camisa 10 afirmou estar “muito feliz e orgulhoso” por fazer parte da história do futebol. No encontro, apenas os profissionais que moldaram os pés do craque estavam usando máscara.