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futebol

Neymar crava os pés na histórica Calçada da Fama do Maracanã

Atacante do PSG se junta a craques como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Marta e outras estrelas e está marcado na história. Atleta afirmou estar feliz e orgulhoso...

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 09:32
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O atacante Neymar ficará marcado eternamente na Calçada da Fama do Maracanã. No último sábado, vestindo uma camisa da Seleção Brasileira, o jogador publicou em suas redes sociais o processo em que marcou seus pés em um molde antes de viajar para a França e se apresentar ao Paris Saint-Germain.A estrela do PSG se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro e com Leandro Alves, secretário de Esportes do Rio de Janeiro. Nas redes, o camisa 10 afirmou estar “muito feliz e orgulhoso” por fazer parte da história do futebol. No encontro, apenas os profissionais que moldaram os pés do craque estavam usando máscara.
> Veja a tabela da Ligue 1
Neymar se junta a diversos craques do futebol mundial, como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo e Marta que possuem seus pés cravados no mítico estádio brasileiro. Neste momento, o atleta tenta estar apto para o duelo diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira.

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