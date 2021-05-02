Neymar confia em classificação do PSG contra o Manchester City na Champions: 'Temos que acreditar'

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A dois dias do duelo decisivo pelas semifinais da Champions League contra o Manchester City, o atacante Neymar disse que acredita na classificação do Paris Saint-Germain. Em entrevista ao canal oficial do clube parisiense, o brasileiro afirmou que o torcedor parisiense deve "acreditar no time".

+ Veja a tabela da Champions League- Temos um jogo muito difícil contra o Manchester City, mas temos que acreditar. Eu acho que todo parisiense deve acreditar em nós. Sou o primeiro que vai dar a cara, sou o primeiro guerreiro que vai em busca dessa guerra. Vou dar o meu melhor e me dedicar para trazer de volta essa vitória de qualquer maneira, mesmo se precisar morrer em campo - disse Neymar.

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O camisa 10 do PSG também falou a respeito da partida contra o Lens, no sábado, pelo Campeonato Francês. O time da Cidadez Luz venceu por 2 a 1 e segue sonhando com o título nacional.