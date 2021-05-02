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Neymar confia em classificação do PSG contra o Manchester City na Champions: 'Temos que acreditar'

Brasileiro fala em entrevista ao canal oficial do Paris Saint-Germain e diz que dará de tudo dentro de campo. Duelo acontece na próxima terça-feira, no Eithad Stadium...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 15:55
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
A dois dias do duelo decisivo pelas semifinais da Champions League contra o Manchester City, o atacante Neymar disse que acredita na classificação do Paris Saint-Germain. Em entrevista ao canal oficial do clube parisiense, o brasileiro afirmou que o torcedor parisiense deve "acreditar no time".
+ Veja a tabela da Champions League- Temos um jogo muito difícil contra o Manchester City, mas temos que acreditar. Eu acho que todo parisiense deve acreditar em nós. Sou o primeiro que vai dar a cara, sou o primeiro guerreiro que vai em busca dessa guerra. Vou dar o meu melhor e me dedicar para trazer de volta essa vitória de qualquer maneira, mesmo se precisar morrer em campo - disse Neymar.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
O camisa 10 do PSG também falou a respeito da partida contra o Lens, no sábado, pelo Campeonato Francês. O time da Cidadez Luz venceu por 2 a 1 e segue sonhando com o título nacional.
- Sabíamos que seria um jogo difícil, mas conseguimos o que precisávamos, que era a vitória. Claro, o jogo foi complicado para nós. Grande parte da equipe estava um pouco cansada ainda, mais mentalmente do que fisicamente, e precisávamos nos recuperar o mais rápido possível para disputar este jogo. Ainda temos alguns detalhes a melhorar, é claro, mas fizemos o mais importante: conseguimos essa vitória para nos manter vivos na luta pelo título.

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