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futebol

Neymar coloca meia do PSG no mesmo patamar de Xavi e Iniesta

Segundo o craque do Paris Saint-Germain, Verratti está entre os melhores meio-campistas com quem o camisa 10 já atuou na carreira. Brasileiro também elogiou Mbappé...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:23

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 11:23
Crédito: Divulgação/Paris Saint-Germain
Neymar afirmou que o meia Verratti está entre os melhores jogadores da posição com quem atuou na carreira ao lado de Xavi e Iniesta, ídolos históricos do Barcelona. Em entrevista ao site da "RedBull", o camisa 10 do Paris Saint-Germain também elogiou Mbappé.- Mbappé é muito rápido, é jovem e é um grande craque. Eu sabia que o Verratti era um ótimo jogador, mas não sabia que era tão espetacular, tão genial. Eu falo com firmeza que foi um dos melhores meias com quem joguei, juntamente com Xavi e Iniesta.
> Veja a tabela da Ligue 1
O brasileiro também comentou sobre a parceria com Lionel Messi. Após anos de sucesso juntos na Catalunha, a dupla tenta reeditar o sucesso na capital francesa.
- Estou muito feliz por ter Messi no Paris Saint-Germain. Além dele ser um ídolo no futebol, um craque e um gênio, ele é meu amigo. Quando você tem amigos ao seu lado, o dia a dia fica mais leve. A gente espera poder fazer história juntos, como fizemos no Barcelona.
O Paris Saint-Germain está na liderança do Campeonato Francês após 11 rodadas e encara o Lille, atual campeão da Ligue 1, na próxima sexta-feira. A equipe dirigida por Mauricio Pochettino tem sete pontos de vantagem para o Lens e também está próximo de garantir uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

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