Neymar coloca meia do PSG no mesmo patamar de Xavi e Iniesta

Crédito: Divulgação/Paris Saint-Germain

Neymar afirmou que o meia Verratti está entre os melhores jogadores da posição com quem atuou na carreira ao lado de Xavi e Iniesta, ídolos históricos do Barcelona. Em entrevista ao site da "RedBull", o camisa 10 do Paris Saint-Germain também elogiou Mbappé.- Mbappé é muito rápido, é jovem e é um grande craque. Eu sabia que o Verratti era um ótimo jogador, mas não sabia que era tão espetacular, tão genial. Eu falo com firmeza que foi um dos melhores meias com quem joguei, juntamente com Xavi e Iniesta.

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O brasileiro também comentou sobre a parceria com Lionel Messi. Após anos de sucesso juntos na Catalunha, a dupla tenta reeditar o sucesso na capital francesa.

- Estou muito feliz por ter Messi no Paris Saint-Germain. Além dele ser um ídolo no futebol, um craque e um gênio, ele é meu amigo. Quando você tem amigos ao seu lado, o dia a dia fica mais leve. A gente espera poder fazer história juntos, como fizemos no Barcelona.