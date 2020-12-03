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futebol

Neymar afirma que quer jogar com Messi já na próxima temporada

Craque brasileiro marcou dois gols contra o Manchester United, nesta quarta-feira, pelo PSG, mas não fugiu ao ser perguntado sobre uma reedição da dupla com o argentino...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 21:20
Crédito: Divulgação Fifa
Nesta quarta-feira, Neymar foi novamente decisivo para o Paris Saint-Germain. Em Old Trafford, o PSG venceu o Manchester United por 3 a 1, com dois gols do brasileiro e precisa apenas de uma simples vitória frente ao Istambul Basaksehir, na última rodada, para avançar ao mata-mata da Champions League.Após a partida, no entanto, a declaração de Neymar que mais chamou atenção não foi sobre a vitória do PSG. Questionado sobre Messi, o brasileiro afirmou que quer voltar a jogar com o argentino já na próxima temporada, mas sem dizer em qual clube.
- O que mais quero é desfrutar com ele outra vez dentro do campo. Pode até colocar no meu lugar, não tem problema. Quero voltar a jogar com ele sim. Temos que fazer no próximo ano - disse Neymar.
+ VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES AO FIM DA 5ª RODADAAo que tudo indica, a reedição da dupla que conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2014/2015 não deve acontecer no Barcelona, já que Lionel Messi não deve ficar no clube catalão ao final de seu contrato. Segundo a imprensa europeia, o clube favorito a contratar Messi seria o Manchester City, de Pep Guardiola.
Assim como Messi, Neymar também não tem seu futuro definido no PSG. Nas últimas temporadas, o brasileiro já fez de tudo para deixar o clube francês para justamente voltar ao Barcelona, mas sem sucesso.

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