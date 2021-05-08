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futebol

Neymar acerta renovação com Paris Saint-Germain até 2025

Atacante brasileiro chegou ao clube francês em 2017, foi alvo de interesse do Barcelona, mas sonha em conquistar um título de Champions League com o PSG...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 09:51
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Neymar acertou sua renovação contratual com o Paris Saint-Germain até 2025. O atacante brasileiro tinha vínculo com a equipe francesa até 2022, mas declarou estar feliz no elenco dirigido por Mauricio Pochettino e busca conquistar o título de Champions League no clube atual.Segundo as informações veiculadas na imprensa ao longo da negociação entre o camisa 10 e o PSG, o craque pediu um plantel forte para os próximos anos. No entanto, a permanência de Mbappé ou a chegada de Lionel Messi parecem cada vez mais improváveis.
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No entanto, Neymar já declarou estar feliz e vivendo o melhor momento de sua carreira. O jogador, que tem 15 gols na temporada, é a grande estrela de um projeto ambicioso do Paris Saint-Germain, que faz um ano decepcionante e pode terminar sem títulos.
O brasileiro chegou ao PSG em 2017 após conseguir grande destaque no Barcelona. Em 2019, o jogador forçou uma saída para retornar ao clube culé, mas não teve sucesso. Nas últimas semanas, a imprensa espanhola citou que a os blaugranas tinham o interesse em fazer uma nova investida no atleta, mas as chances acabaram neste sábado.

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