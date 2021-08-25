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futebol

Ney Franco tenta reabilitar o ânimo do CSA

Após mais uma derrota, o comandante não quer o elenco e torcedor desanimado na briga pelo G-4...
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Publicado em 

25 ago 2021 às 19:10

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:10

Crédito: CSA voltou a perder na Série B (Tiago Caldas/CNC
Na noite da última terça-feira, o CSA perdeu mais uma chance de encostar no G-4 da Série B ao ser derrotado pelo Náutico por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado decepcionou o torcedor e elenco, mas o técnico Ney Franco pede ao grupo que não desanime na luta por uma vaga entre os quatro melhores.
Vale lembrar, que desde a sua chegada, Ney Franco bate na tecla que o time de Alagoas tem totais condições de voltar à elite do futebol nacional.
Com 28 pontos, o CSA é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Na próxima rodada, o Azulão encara o Sampaio Corrêa.

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