Ney Franco tenta reabilitar o ânimo do CSA

Crédito: CSA voltou a perder na Série B (Tiago Caldas/CNC

Na noite da última terça-feira, o CSA perdeu mais uma chance de encostar no G-4 da Série B ao ser derrotado pelo Náutico por 1 a 0.

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O resultado decepcionou o torcedor e elenco, mas o técnico Ney Franco pede ao grupo que não desanime na luta por uma vaga entre os quatro melhores.

Vale lembrar, que desde a sua chegada, Ney Franco bate na tecla que o time de Alagoas tem totais condições de voltar à elite do futebol nacional.