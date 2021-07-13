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futebol

Ney Franco manda recado ao torcedor do CSA: 'O objetivo é o acesso'

Treinador chegou otimista ao Azulão e espera recolocar o time na elite do futebol nacional...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 12:00
Crédito: Técnico deve fazer estreia na Série B diante do Goiás (Divulgação/CSA
Anunciado na última sexta-feira, o técnico Ney Franco foi apresentado ao CSA e não escondeu a sua vontade de recolocar o Azulão na elite do futebol nacional.
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Confiante que o time alagoano pode melhorar na Série B, o discurso foi bem claro ao torcedor.
‘O objetivo final, primeiramente, é o acesso para Série A, mas, para a gente conseguir esse objetivo, há um caminho a pavimentar, com a equipe jogando bem, futebol sendo consistente, onde os críticos, a diretoria e o torcedor olhem pra campo e vejam uma equipe organizada defensivamente, ofensivamente.... Hoje está muito em moda exigir do treinador pra colocar uma equipe pra cima, só no ataque, mas, em alguns momentos, o treinador tem que se preocupar com esse equilíbrio defensivo e ofensivo também. É importante a gente achar esse equilíbrio pra que possa conseguir o objetivo final, que é o acesso’, declarou.
Vale lembrar, que na Série B o técnico Ney Franco já obteve sucesso nos comandos do Coritiba e Goiás, quando alcançou o acesso.
Calendário
O Azulão volta a campo nesta quarta-feira, diante do Goiás. A equipe está na 13ª posição, com 11 pontos.

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