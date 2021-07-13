Ney Franco manda recado ao torcedor do CSA: 'O objetivo é o acesso'

‘O objetivo final, primeiramente, é o acesso para Série A, mas, para a gente conseguir esse objetivo, há um caminho a pavimentar, com a equipe jogando bem, futebol sendo consistente, onde os críticos, a diretoria e o torcedor olhem pra campo e vejam uma equipe organizada defensivamente, ofensivamente.... Hoje está muito em moda exigir do treinador pra colocar uma equipe pra cima, só no ataque, mas, em alguns momentos, o treinador tem que se preocupar com esse equilíbrio defensivo e ofensivo também. É importante a gente achar esse equilíbrio pra que possa conseguir o objetivo final, que é o acesso’, declarou.