Newell's Old Boys e Atlético-GO empatam na Argentina e estão fora da Sul-Americana

Crédito: Confronto foi disputado na cidade de Rosario (Staff Images/Conmebol

Em um resultado que não serviu para nenhuma das partes, Newell's Old Boys e Atlético-GO empataram em 1 a 1 jogando na cidade de Rosario pela última rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Como ambos só teriam chances matemáticas de avançar caso vencessem, o Libertad se manteve como o representante da chave nas oitavas de final.>A classificação em todos os grupos na Copa Sul-AmericanaMOVIMENTADO... E SÓ​Tendo conseguido as suas duas vitórias na primeira fase atuando longe de Goiânia, o Dragão iniciou a partida bastante à vontade e, rapidamente, assumiu o controle do jogo no sentido de ter por mais tempo a bola nos pés e tentar a aproximação, aos poucos, do gol defendido por Aguerre. Porém, a melhor finalização nesse período veio na bola parada onde Marlon fez cobrança que passou perto do travessão no ângulo esquerdo da meta argentina.

Mais na base da dedicação do que no entendimento de como anular as forças do Atlético, o Newell's também teve seus bons momentos, principalmente, quando buscava acionar a jogada em velocidade nas costas da zaga goiana. Entretanto, mesmo sem conseguir deter o lance no momento do passe, a defensiva do time brasileiro conseguia se fechar bem e bloquear as finalizações, fazendo Fernando Miguel ter pouco trabalho nos primeiros 45 minutos.

BALDE DE ÁGUA GELADA

Se o torcedor do Atlético-GO começou o tempo complementar animado com a derrota parcial do Libertad contra o Palestino no Chile por 1 a 0, rapidamente a situação mudou de figura de maneira drasticamente negativa. Enquanto os paraguaios chegaram a igualdade no confronto de Santiago, Giani teve espaço para aproveitar o rebote da bola dentro da área e capitalizar. 1 a 0 para o Newell's Old Boys com oito minutos.

ESFORÇO DERRADEIRO

Mais perto do que seu oponente da vaga, o Dragão se viu impelido a buscar um jogo com linhas altas onde, naturalmente, estaria tanto mais perto do gol adversário como também acabaria dando mais espaço para as jogadas longas do Newell's. E foi dessa forma que, aos 28, Janderson saiu rapidamente pelo lado direito do ataque, levantou a cabeça e cruzou na direção de Zé Roberto. Porém, Danilo Gomes dominou e bateu rasteiro, por baixo de Aguerre, deixando tudo igual na Argentina.

Todavia, a pontaria desajustada dos mandantes aliada ao cansaço que se abateu sobre o Atlético acabaram tendo seu peso. Assim, no apito final do árbitro colombiano Nicolás Gallo, a eliminação dos dois times da Copa Sul-Americana foi sacramentada.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​NEWELL'S OLD BOYS 1 x 1 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario (ARG)Data e hora: 25/05/2021 - 19h15 (de Brasília)Árbitro: Nicolás Gallo (COL)Assistentes: Alexander Guzmán e John León (ambos COL)​Cartões amarelos: Mansilla, Sordo, Negri, Sforza, Orihuela (NOB); André Luis, Zé Roberto, Arnaldo, William Maranhão (ACG)Cartões vermelhos:

GOLS: Giani (8'/2°T) (1-0), Danilo Gomes (28'/2°T) (1-1)

NEWELL'S OLD BOYS (Técnico: Germán Burgos)

Aguerre; Acevedo, Leyendeker, Mansilla e Negri (Orihuela, no intervalo); Sforza, Julián Fernández, Cingolani, Nicolás Castro (Belluschi, aos 22'/2°T) e Sordo (Giani, no intervalo); Cristaldo.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)