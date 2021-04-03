Newcastle x Tottenham: saiba onde assistir e prováveis escalações

Sonhando com uma vaga na próxima Champions League, o Tottenham entra em campo neste domingo pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, os Spurs encaram o Newcastle. O jogo acontece no St. James' Park, às 10h05 (de Brasília).
O técnico Steve Bruce fez questão de exaltar o técnico José Mourinho e disse que sua equipe terá problemas com o Tottenham. Para ele, o português "é um dos grandes" técnicos.
- Sempre que você joga contra os times de José (Mourinho), você sabe que tem que jogar bem. Eles tiveram um resultado decente da última vez. Para mim as críticas que ele recebe são ridículas, esta é a minha opinião. Ele é um dos grandes - disse Bruce.
Em busca de uma vaga na Champions, José Mourinho foi questionado a respeito de um possível insucesso nas classificações para competições europeias. O técnico do Tottenham, entretanto, não quis projetar o futuro no momento.
- Não quero falar sobre essa possibilidade porque não quero ser pessimista, tentar antecipar cenários e avaliar a temporada antes de terminar - disse Mourinho.
FICHA TÉCNICA
Newcastle x TottenhamCampeonato Inglês - 30ª rodada
Data e horário: 04/04/2021, às 10h05 (de Brasília)Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Ian Hussin e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Dubravka; Manquillo, Lascelles, Clark e Dummett; Willock, Shelvey, e Hendrick; Almirón, Joelinton e Ryan Fraser.
Desfalques: Callum Wilson, Hayden e Schar (lesionados).
TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld e Reguilón; Hojbjerg, Ndombélé, Bale e Lucas Moura; Son Heung-Min e Harry Kane
Desfalques: Davies e Doherty (lesionados).