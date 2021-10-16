  • Newcastle x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
futebol

Newcastle x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Time londrino pode entrar no G4 da Premier League se vencer a equipe do Norte...
LanceNet

Publicado em 

16 out 2021 às 15:20

Crédito: O Tottenham está próximo do G4 do Inglês (GLYN KIRK / AFP
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês, Newcastle e Tottenham medem forças, neste domingo, às 12h30, no St James Park, casa dos corvos. A partida terá transmissão da ESPN e do Star+ e será a primeira após o anúncio da venda do time mandante. O Tottenham é o nono lugar, com 12 pontos, e tem chances de terminar a rodada no G4 da competição já que o Brighton, quarto colocado com 15 pontos, já jogou na rodada. Ambos têm o mesmo número da vitórias: 4. Já o Newcastle é o primeiro do Z3, com só três pontos e nenhum triunfo na competição.
NEWCASTLE
O time tem uma só baixa: o lateral-esquerdo Paul Dumett, que está machucado.
TOTTENHAM
A equipe londrina tem só um nome confirmado como desfalque. Trata-se do também lateral-esquerdo Sessegnon, machucado. Em contrapartida, o número de dúvidas é muito alto. Ela inclui o lateral brasileiro Emerson Royal, que jogou pela Seleção Brasileira, em Manaus, na noite da última quinta-feira.
FICHA TÉCNICA
NEWCASTLE x TOTTENHAMCampeonato Inglês/Premier League - 8ª Rodada​Data e horário: 17/10/2021, às 12h30 (de Brasília)​Local: Saint James Park, em Newcastle (ING)Transmissão: ESPN e STAR +ÁRBITRO: Andre Marriner
PROVÁVEIS TIMES
NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez e Ritchie; Willock, Shelvey e Hayden; Joelinton, Wilson e Saint-Maximi
Desfalque: Dummett (lesionado)
TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Lloris; Tanganga, Sanchez, Dier e Reguilon; Hojbjerg e Skipp; Lucas Moura, Ndombele e Son; Harry Kane.
Desfalques: Sessegnon (lesionado); Bergwiijn, Davied, Doherty, Emerson Royal, Lo Celso, Romero e Sanchez (dúvidas).

