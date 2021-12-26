Newcastle x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola não para de rolar no fim de ano no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no encerramento da 19ª rodada, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo e companhia, visita o Newcastle. O jogo acontece no St. James' Park, às 17h (de Brasília).NEWCASTLETentando escapar das últimas posições depois de ser comprado por um fundo da Arábia Saudita, o Newcastle atualmente ocupa a 19ª colocação do Campeonato Inglês, a vice-lanterna. Nas últimas três partidas, os Magpies foram derrotados em todos os jogos.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MANCHESTER UNITEDDepois de duas semanas sem entrar em campo por conta do surto de Covid-19 no Reino Unido, os Diabos Vermelhos voltam a campo tentando manter o bom momento sob o comando de Ralf Rangnick. Nas últimas três partidas, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu todos os jogos na Premier League.
FICHA TÉCNICA
Newcastle x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês19ª Rodada
Data e horário: 27/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Ian Hussin e Darren CannTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dúbravka; Murphy, Lascelles, Schär e Ritchie; Almirón, Longstaff, Willock (Shelvey) e Joelinton; Wilson e Saint-Maximin.
Desfalques: Federico Fernández, Dummett e Jamal Lewis (lesionados); Hayden (suspenso); Manquillo e Shelvey (dúvidas).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Varane (Lindelöf), Maguire e Alex Telles; Fred, McTominay, Sancho e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo e Rashford.
Desfalques: Pogba (lesionado); Varane, Cavani, Martial e Wan-Bissaka (dúvidas).