Newcastle x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester City viaja para enfrentar o Newcastle neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola venceu as últimas sete partidas, conseguiu abrir uma vantagem confortável para o Chelsea, mas segue com um ponto a mais que o Liverpool. Por outro lado, Newcastle luta para fugir da zona de rebaixamento.NÃO SERÁ FÁCIL- Não é fácil ir para Newcastle e conseguir a vitória. O nEwcastle é uma equipe muito dura. Eles tiveram um início difícil, mas têm um bom time, com grandes jogadores, então temos que trabalhar duro por cada um para vencer. Todos querem ganhar partidas e nesse nível você deve estar preparado - disse Pep Guardiola, técnico do Manchester City.
MOMENTOS OPOSTOSEnquanto o Manchester City reencontrou a boa forma após um início turbulento no Campeonato Inglês, o Newcastle segue lutando contra os prognósticos. Em cinco jogos sob comando de Eddie Howe, a equipe alvinegra perdeu três partidas e venceu apenas um jogo.
FICHA TÉCNICA:Newcastle x Manchester City
Data e horário: 19/12/2021, às 11h (de Brasília)Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dubravka; Ritchie, Lascelles, Schar e Manquillo; Fraser, Hayden, Shelvey e Murphy; Saint-Maximin e Joelinton
Desfalques: Jamal Lewis, Federico Fernández e Paul Dummett (machucados)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Dias, Laporte e Zinchenko; Rodri; Grealish, Foden e De Bruyne; Mahrez e Sterling
Desfalques: Ferran Torres (machucado)