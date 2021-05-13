Newcastle x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

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Em seu primeiro jogo após o título da Premier League, o Manchester City visita o Newcastle, pelo mesmo campeonato, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). Os donos da casa também não brigam por mais nada na competição.

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- Isso (a vitória do título da liga) na pandemia ao redor do mundo torna este título diferente, mas o prazer de ganhar e o esforço por trás disso tornam cada título especial. É tão legal. Este título é importante, mas numa visão geral, na última década o City venceu 5 e dos últimos 5 venceu 3, isso é incrível - disse Pep Guardiola.FICHA TÉCNICANewcastle x Manchester CityData e horário: 14/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: St. James' Park (Newcastle, ING)Onde assistir: ESPN Brasil

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕESNewcastleDubravka; Fernandez, Clark, Dummett; Murphy, Almiron, Shelvey, Willock, Ritchie; Saint-Maximin, Joelinton