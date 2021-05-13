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Newcastle x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Já campeã, equipe de Guardiola joga seu primeiro jogo após conquistar a Premier League...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 13:37

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 13:37
Crédito: JASON CAIRNDUFF / POOL / AFP
Em seu primeiro jogo após o título da Premier League, o Manchester City visita o Newcastle, pelo mesmo campeonato, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). Os donos da casa também não brigam por mais nada na competição.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Isso (a vitória do título da liga) na pandemia ao redor do mundo torna este título diferente, mas o prazer de ganhar e o esforço por trás disso tornam cada título especial. É tão legal. Este título é importante, mas numa visão geral, na última década o City venceu 5 e dos últimos 5 venceu 3, isso é incrível - disse Pep Guardiola.FICHA TÉCNICANewcastle x Manchester CityData e horário: 14/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: St. James' Park (Newcastle, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
> Buffon anunciou a sua saída da Juventus! Confira 25 veteranos que ficarão sem clube ao final da temporada
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESNewcastleDubravka; Fernandez, Clark, Dummett; Murphy, Almiron, Shelvey, Willock, Ritchie; Saint-Maximin, Joelinton
Manchester CityEderson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Silva, Rodrigo, Gundogan; Mahrez, Jesus, Foden

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