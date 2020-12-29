futebol

Newcastle x Liverpool; saiba onde assistir e prováveis escalações

Time de Jurgen Klopp chega para a partida após ter decepcionado torcedores diante do West Brom e busca reencontrar vitórias para se distanciar na liderança da Premier League...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 11:27

LanceNet

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Após decepcionar ao empatar em casa contra o West Bromwich, o Liverpool tem a chance de reencontrar o caminho das vitórias diante do Newcastle nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). O time dirigido por Jurgen Klopp segue no topo da Premier League e busca abrir vantagem para os concorrentes que estão logo atrás.Aprendizado
- Temos um grupo superior e eles se mostraram superiores na vitória por 7 a 0 e somos um time de topo após o empate contra o West Brom. É o que é e isso não muda. Eu não sou um treinador jovem e posso julgar as coisas da maneira correta. Nós não estamos felizes, mas já passou. Não podemos mais mudar, mas podemos garantir que esta exata situação não se repita - disse Klopp na coletiva.
Muitos gols?
Após a vitória de 7 a 0 do Liverpool sobre o Crystal Palace, a expectativa era de outra goleada contra o West Brom, o que não aconteceu. O time de Anfield possui o melhor ataque da competição, com 37 gols marcados, enquanto o Newcastle possui a 5ª pior defesa da Premier League, além de viver um jejum de quatro jogos sem vitórias.
FICHA TÉCNICA:Newcastle x Liverpool
Data e horário: 30/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: St. James Park, em Newcastle (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Darlow; Manquillo, Fernandez, Schar, Clark e Lewis; Ritchie, Longstaff, Hayden e Joelinton; Wilson.
Desfalques: Shelvey, Ryan Fraser, Lascelles e Saint-Maximin (machucados).
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho e Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mane.
Desfalques: Van Dijk, Joe Gomez, Keita, Diogo Jota e Tsimikas (machucados).

