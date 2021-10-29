  • Newcastle x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
Newcastle x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Líderes da Premier League, Blues vão até o Norte encarar o vice-lanterna. Partida é válida pela 10ª rodada e a bola vai rolar às 11h...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:57

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, o líder Chelsea visita o vice-lanterna Newcastle, neste sábado, às 11h. Os Blues têm 22 pontos, enquanto os donos da casa somam só quatro e ainda não venceram na competição. O embate terá transmissão da Fox Sports. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS O Chelsea é seguido de perto pelo Liverpool (21) e Manchester City (20). Ambos jogarão em casa, também às 11h. Os Reds pegam o Brighton, quinto, enquanto os Citizens pegam o Crystal Palace. O quarto colocado é o West Ham, com 17.
FICHA TÉCNICA
Newcastle x Chelsea10ª rodada do Campeonato Inglês/ Premier League​Data e horário: 30/10/2021, às 11h de Brasília)​Local: Saint James Park, em Londres (ING)Transmissão: Fox Sports Árbitro: Paul Tierney
PROVÁVEIS TIMES
NEWCASTLE (Técnico: Graeme Jones - inerino)Darlow; Krafth, Lascelles, Clark; Manquillo, Hayden, Willock, Almiron, Ritchie; Wilson, Saint-Maximin.
Desfalques: Dubravka e Dummett (lesionados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Silva; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Hudson-Odoi; Havertz.
Desfalques: Timo Werner, Lukaku, Christensen, Kovacic, Loftus-Cheek (machucados)

