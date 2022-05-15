Newcastle x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida da 37ª rodada do Campeonato Inglês, a penúltima do torneio. Nesta segunda-feira, o Arsenal visita o Newcastle, buscando uma vaga na Champions League. O jogo acontece no St. James' Park, às 16h (de Brasília).
NEWCASTLEDepois de fazer uma excelente campanha de recuperação na segunda metade o campeonato, o Newcastle agora tenta subir ainda mais na tabela para terminar a competição entre os dez melhores. Na última rodada, os Magpies foram goleados por 5 a 0 para o Manchester City.
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
ARSENALBrigando ponto a ponto com o Tottenham por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Arsenal precisa desesperadamente de uma vitória. Na última partida, os Gunners sofreram dura derrota, justamente para os Spurs, por 3 a 0.
FICHA TÉCNICA
Newcastle x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês37ª rodadaData e horário: 16/05/2022, às 16h (de Brasília)Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)Árbitro: Darren EnglandAssistentes: Ian Hussin e Dan RobathanTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dúbravka; Trippier, Lascelles (Schär), Burn e Targett; Longstaff, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Callum Wilson e Saint-Maximin.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric Soares, Tomiyasu, Ben White e Nuno Tavares; Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Nketiah.