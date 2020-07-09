Newcastle terá venda para consórcio da Arábia formalizada na próxima semana, segundo jornal inglês

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O assunto do momento na Inglaterra é o negócio de venda do Newcastle ao consórcio da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. Nesta sexta-feira, o 'Daily Star' dá conta que a formalização do negócio deverá ser anunciada na próxima semana, segundo fonte oficial da família real saudita.

Vale lembrar que o negócio gira em torno de 380 milhões de euros, cuja aquisição é de 80% do clube para a Arábia Saudita Public Investment Fund, sendo que os restantes 20 serão divididos entre PCP Capital, de Amanda Staveley - é quem está a mediar as negociações -, e Reuben Brothers, empresa dos irmãos proprietários do hipódromo de Newcastle.