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Newcastle terá venda para consórcio da Arábia formalizada na próxima semana, segundo jornal inglês

Mike Ashley, dono do Newcastle há 13 anos, já terá assinado o documento de venda....
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 22:26

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:26

Crédito: ALEXEY DRUZHININ / SPUTNIK / AFP
O assunto do momento na Inglaterra é o negócio de venda do Newcastle ao consórcio da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. Nesta sexta-feira, o 'Daily Star' dá conta que a formalização do negócio deverá ser anunciada na próxima semana, segundo fonte oficial da família real saudita.
Vale lembrar que o negócio gira em torno de 380 milhões de euros, cuja aquisição é de 80% do clube para a Arábia Saudita Public Investment Fund, sendo que os restantes 20 serão divididos entre PCP Capital, de Amanda Staveley - é quem está a mediar as negociações -, e Reuben Brothers, empresa dos irmãos proprietários do hipódromo de Newcastle.
Mike Ashley, dono do Newcastle há 13 anos, já terá assinado o documento de venda.

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