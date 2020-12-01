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futebol

Newcastle tem surto de Covid-19 e jogo com Aston Villa é adiado

Quatro jogadores e um membro da comissão técnica dos Magpies testam positivo e clube fecha o centro de treinamentos. Premier League aceita pedido, e adia duelo com Aston Villa...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 14:31
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP
Na semana em que clubes britânicos voltarão a receber público em partidas de futebol, um surto de Covid-19 atingiu o Newcastle, que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, e forçou os jogadores da equipe a entrarem em isolamento. A partida dos Magpies contra o Aston Villa, marcada para a próxima sexta-feira, precisou ser adiada.
Segundo informações da imprensa britânica, cinco pessoas testaram positivo em exames realizados no último domingo, sendo quatro jogadores e um membro da comissão técnica. Desta forma, o clube informou que decidiu fechar o centro de treinamentos a fim de conter a disseminação do vírus.
Impossibilitado de treinar, o Newcastle pediu o adiamento do jogo da próxima sexta-feira, contra o Aston Villa, em Birmingham, e o Conselho da Premier League concordou com a decisão. Uma nova data para a partida ainda não foi definida, tampouco a realização do confronto com West Bromwich, no dia 12, foi confirmada.
Ainda de acordo com comunicado do Newcastle, todos os jogadores e funcionários do clube passarão por novos testes nos próximos dias.
Apesar de o Campeonato Inglês começar a receber público a partir do fim de semana, a cidade de Newcastle, no norte da Inglaterra, ainda não está liberada para que os torcedores compareçam aos estádios, segundo zonas divididas pelo governo britânico.

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